Faustão, Fabiana Justus e mais: veja famosos que receberam doações de órgãos

Nesta quarta-feira, 27, a influenciadora e empresária Fabiana Justus, 37, que no final de janeiro foi diagnosticada com leucemia, compartilhou com seus seguidores nas redes sociais que recebeu a doação de medula óssea de uma pessoa anônima.

“Querido doador, ainda não podemos nos conhecer e nem saber quem somos… mas eu já te considero TANTO! Você doou sua medula sem saber para quem. Sem pedir nada em troca. Ahh se todos no mundo fossem assim… você só soube que sou adulta e que precisava com urgência. E não hesitou. Foi lá, fez os exames necessários e doou. E com isso você está me dando minha segunda chance! Você está me possibilitando minha vida de volta”, começa Fabi.

“Estou escrevendo como se você estivesse lendo, porque me dá uma sensação boa poder agradecer. Enquanto não posso escrever de verdade pra você, escrevo aqui na minha imaginação. E enquanto não posso lhe agradecer pessoalmente, agradeço a Deus! Deus maravilhoso que me deu tantas bençãos na vida e hoje me deu mais essa. Um doador 100% compatível comigo… meu ‘gêmeo’ de medula! Desde o dia que soube que encontraram eu só agradeço. E seguirei eternamente grata”.

“Ainda temos um caminho pela frente… precisamos aguardar a ‘pega’ da medula para poder ter alta do hospital. Depois continuar me cuidando e isolada por um tempo, fazendo bastante acompanhamento. Mas tenho que comemorar as vitórias e a de hoje foi GIGANTE!!! 27/03- dia que recebi minha NOVA MEDULA! Agora peço a vocês por favor MUITA energia na nossa corrente maravilhosa de amor, para que a medula pegue e dê tudo certo!”, completa a filha de Roberto Justus.

Além de Fabiana Jusuts, o apresentador Faustão e outros famosos também fizeram ou receberam doações de órgãos e medulas. A IstoÉ Gente lista alguns deles abaixo. Confira!

Claudia Rodrigues

Em 2016, a atriz Claudia Rodrigues, 53, passou por um transplante de células-tronco para frear a evolução da esclerose múltipla, doença que atinge o cérebro e o sistema nervoso central.

Drica Moraes

A atriz Drica Moraes, 54, foi diagnosticada com leucemia em 2008. A global passou por um transplante de medula óssea. A medula veio de um doador desconhecido que estava cadastrado no sistema e se mostrou compatível.

Faustão

O apresentador Fausto Silva, 73, que segue internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, após se submeter a um transplante de rim há um mês, no final de agosto de 2023, recebeu um novo coração após permanecer por mais de vinte dias internado para tratar uma insuficiência cardíaca.

Nos meses que se sucederam ao transplante, Faustão fez várias análises clínicas para avaliar a adaptação do novo órgão pelo organismo e verificar possibilidade de rejeição, que devem ser constantemente monitorados.

Mussum

Em 1994, o saudoso humorista Mussum recebeu um transplante de coração. Ele estava sofrendo de insuficiência cardíaca, consequência de uma miocardiopatia dilatada, doença em que o coração aumenta de tamanho.

Paulinho

Em 2020, o cantor Paulinho passou por um transplante de medula óssea, depois de ter sido diagnosticado com linfoma.





Selena Gomez

A cantora Selena Gomez, 31, foi submetida a uma cirurgia de transplante de rim em 2017. A cantora tem lúpus e precisou da cirurgia para conseguir combatendo a doença. A doadora era uma amiga de Selena.

Steve Jobs

Em 2009, Steve Jobs passou por um transplante de fígado meses após começar um tratamento contra um câncer no pâncreas.

