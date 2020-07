Faustão exibe relógio avaliado em cerca de R$ 3,6 milhões

Na noite dessa segunda-feira (13) uma imagem do apresentador Fausto Silva viralizou na internet. Nela, Faustão aparece exibindo um relógio de luxo e de edição limitada.

Trata-se do modelo Jacob & Co. Twin Turbo Furious, da marca Bugatti, que possui apenas 18 peças disponíveis. O relógio está sendo anunciado por US$ 677, 710, cerca de 3,6 milhões de reais.

Na web, alguns internautas chegaram a brincar com a situação. “Dá para comprar três Ferraris”, brincou uma pessoa. “O relógio do Faustão é o PIB de um país!”, comentou outro.

Confira:

