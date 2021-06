Faustão é internado em hospital de SP

Fausto Silva foi internado, nesta quinta-feira (10), no Hospital Albert Einstein em São Paulo (SP) com quadro de infecção urinária. A TV Globo disse que o apresentador Tiago Leifert vai comandar o programa no próximo domingo (13). As informações são do UOL.

+Samantha Schmütz gera polêmica ao curtir foto que compara Juliana Paes a Bolsonaro

+Claudia Leitte relembra episódio que foi maltratada por gerente de loja: ‘Eu era pobre’

+Após ser criticada por militância na web, Pitty se revolta e rebate internautas

Faustão já tinha feito check-up no mesmo hospital em novembro de 2020, mas o apresentador não chegou a deixar de apresentar a atração dominical. Em janeiro de 2021, a TV Globo desmentiu um boato de que o apresentador tinha sido internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para tratar uma infecção da Covid-19 e disse que ele apenas foi fazer um tratamento de rotina.

Veja também