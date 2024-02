Faustão é internado às pressas, em São Paulo, e deve ser submetido a novo transplante

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 26/02/2024 - 19:51 Para compartilhar:

O apresentador Fausto Silva, 73 anos, passou mal e precisou ser internado às pressas, no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, nesta segunda-feira, 26.

A informação foi inicialmente divulgada pela Alpha FM, mesma rádio que antecipou a primeira internação do comunicador. Segundo a emissora, Faustão deverá ser submetido a um novo transplante, desta vez, para receber um rim.

O ex-comandante do “Domingão do Faustão” (TV Globo) vem se submetendo, desde setembro, a sessões de hemodiálise, cerca de três vezes por semana, para retirar líquido do organismo.

Porém, o órgão deu sinais de piora devido aos problemas de insuficiência cardíaca. Faustão recebeu um novo coração no final de agosto do ano passado, após permanecer por mais de vinte dias internado para tratar uma insuficiência cardíaca.

Com o quadro de saúde bastante prejudicado já naquele momento, o veterano teve prioridade na fila de transplante do Sistema Único de Saúde (SUS) e logo recebeu um novo coração.

Nos meses que se sucederam ao transplante, o comunicador foi submetido a várias análises clínicas para avaliar a adaptação do novo órgão pelo organismo e verificar possibilidade de rejeição, que devem ser constantemente monitorados.

