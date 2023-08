Faustão é extubado, conversa normalmente e respira sem auxílio de aparelhos

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 29/08/2023 - 18:20 Compartilhe

O apresentador Fausto Silva, o Faustão, foi extubado na manhã desta terça-feira, 29, dois dias após passar por uma cirurgia de transplante de coração no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo.

Conforme boletim médico divulgado durante a tarde pelo hospital, Faustão já respira sem auxílio de aparelhos. “O paciente está consciente, conversa normalmente e apresenta boa função do coração”, diz a nota.

O boletim ainda informa que ele permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). O apresentador de 73 anos está no hospital desde o dia 5 de agosto após apresentar um grave quadro de insuficiência cardíaca.

A cirurgia de Faustão ocorreu no início da tarde do último domingo, 27, e durou 2h30. Segundo o hospital, o procedimento foi realizado com sucesso. Ele segue na UTI para o acompanhamento da adaptação do órgão e controle da rejeição.

Um boletim divulgado na última segunda-feira, 28, informou que o artista estava estável e que as funções do coração estavam de acordo com o esperado para as primeiras 24 horas após o procedimento.

No mesmo dia, a mulher de Faustão, Luciana Cardoso, foi ao Instagram para falar sobre a cirurgia e revelou que o apresentador foi incluído na lista de espera para o órgão no dia 8 de agosto.

“Ontem foi um domingo abençoado para nossa família. Desde o primeiro dia de internação de emergência já sabíamos da necessidade do transplante. Depois dos exames de painel de anticorpos e outros detalhes médicos. Fausto foi incluído na lista no dia 8 de agosto de 2023”, escreveu.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias