Faustão aparece ao lado de sua família em clique raro

Faustão posou para uma foto que foi compartilhada por sua esposa, Luciana Cardoso, durante este domingo (24/10), ao lado dos 3 filhos e de seu genro.

Na foto compartilhada no Instagram, o apresentador aparece com os filhos João Guilherme, de 17 anos, e Rodrigo, de 13, frutos de seu relacionamento com Luciana, e Lara Silva, de seu primeiro casamento com Magda Colares, que estava com seu namorado, o apresentador Julinho Casares.

