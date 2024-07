Faustão ajudou o genro com o pedido da filha em casamento: ‘Guardou segredo’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 24/07/2024 - 17:06 Para compartilhar:

Julinho Casares revelou que recebeu dicas de Faustão para pedir a filha do lendário apresentador, Lara Silva, em casamento.

“Já estava decidindo onde eu ia fazer e quando, já sabia que ia ser esse ano. Conversei muito com meu sogro, com a minha sogra, pedi sugestões de lugares. Aí a gente tinha viagem marcada para Londres e eu aproveitei e pedi a Lara em casamento, porque é um lugar que ela gosta muito, ela morou lá cinco anos. Então, pensei que não tem lugar melhor para pedir do que lá”, declarou o herdeiro do presidente do São Paulo Futebol Clube, Júlio Casares, à Quem.

Lara contou que ficou feliz, mas que o pedido não foi uma surpresa. “Não fiquei surpresa, mas foi uma nova etapa boa, foi leve, foi do jeito que tinha que ser e eu fiquei muito feliz. É uma nova etapa, a gente está celebrando muito e é isso. É bom demais, muita sorte”, disse.

Julinho garantiu ainda que o noivado foi aprovado por toda a família, com Faustão tendo sido uma das primeiras pessoas a descobrir sobre a intenção do casal subir ao altar. “Ele [Faustão] até brinca, ele fala: ‘Você já é da família muito antes’. Até porque eu sempre frequentei muito a casa dele, porque o João Guilherme é meu irmãozinho, agora é irmão e cunhado. Ele é um cara sensacional, não é porque é sogro, mas é um cara fenomenal, todo mundo que conhece sabe disso, então ele sempre ficou muito animado com a ideia”, descreveu.

O casal ainda relatou que ficou surpreso pelo fato da família, definida como “língua solta” por Lara, conseguir guardar segredo. “Fiquei em choque também, porque o João Guilherme é fofoqueiro, mas ele não contou para ninguém, guardou segredo para uma coisa importante”, contou Julinho.