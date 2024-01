Faturamento líquido total do setor de máquinas cai 13,2% em dezembro ante novembro, diz Abimaq

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 31/01/2024 - 14:10 Para compartilhar:

O faturamento líquido total do setor de máquinas e equipamentos brasileiro caiu 13,2% em dezembro, na comparação com novembro, segundo a Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq). Na comparação com dezembro do ano passado, o faturamento líquido total da indústria caiu 22,4%.

Com o resultado, a Abimaq aponta que houve queda de 11% no faturamento líquido do setor em 2023 na comparação com o ano anterior.

As exportações brasileiras de máquinas e equipamentos subiram 14,5% entre novembro e dezembro. Na comparação com dezembro do ano passado, porém, os embarques de máquinas e equipamentos para o exterior contraíram 5%.

Com isso, as exportações registraram alta de 14,6% em 2023, na comparação com o ano anterior.

As importações, por sua vez, tiveram queda de 0,8% na margem em dezembro e de 1,5% na comparação interanual. No acumulado de 2023 houve crescimento de 7,2% nas importações em relação a 2022.

Emprego

O número de trabalhadores na indústria brasileira de máquinas e equipamentos caiu 2,6% na margem em dezembro, de acordo com dados da Abimaq. Já em relação a dezembro de 2022 houve queda de 1,4%. No acumulado de 2023 houve recuo de 0,5% no emprego em relação ao ano anterior.

No ano, segundo a associação, houve destruição de pouco mais de 5 mil postos de trabalho. Apesar desse encolhimento, houve, de acordo com a Abimaq, admissões nos produtores de máquinas para infraestrutura e indústria de base e de máquinas para logística e construção civil.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias