Faturamento líquido do setor de máquinas cai 20,7% em setembro ante agosto, diz Abimaq

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 31/10/2023 - 14:39 Para compartilhar:

O faturamento líquido total do setor de máquinas e equipamentos brasileiro caiu 20,7% em setembro, na comparação com agosto, segundo a Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq). Na comparação com setembro do ano passado, o faturamento líquido total da indústria caiu 16,5%.

No acumulado de janeiro a setembro, o faturamento do setor caiu 9,5% e no acumulado de 12 meses, houve queda de 9,6%.

Consumo aparente

Segundo a Abimaq, o consumo aparente de máquinas e equipamentos fabricados no Brasil em setembro caiu 11,2% na comparação com agosto. Na comparação com setembro do ano passado, o consumo aparente de máquinas e equipamentos recuou 19,9%.

De janeiro a setembro, o consumo aparente de máquinas e equipamentos registrou queda de 9,4% e no acumulado de 12 meses o recuo foi de 9%.

O consumo aparente de bens industriais é definido como a parcela da produção industrial doméstica destinada ao mercado interno, acrescida das importações.

Nuci

A Abimaq informou também que o Nível de Utilização da Capacidade Instalada (Nuci) da indústria de máquinas e equipamentos brasileira encerrou o mês de setembro mostrando um recuo de 0,2% em relação a agosto.

Conforme a associação, em setembro o setor operou, em média, em 1,9 turno. A carteira média de pedidos no mês de setembro recuou e atingiu a média de 9,7 semanas de atividade.

O resultado, segundo a Abimaq, foi puxado pela piora nas encomendas de máquinas para construção civil, agrícolas e para a indústria de transformação.

Exportações e importações

De acordo com a Abimaq, as exportações brasileiras de máquinas e equipamentos caíram 20,7% em setembro em relação a agosto. Na comparação com setembro do ano passado, porém, os embarques feitos de máquinas e equipamentos para o exterior cresceram 11,7%.

No ano, de janeiro a setembro, as exportações de máquinas e equipamentos cresceram 17,3%. Em 12 meses até setembro, as vendas ao exterior de máquinas e equipamentos aumentaram 15,7%.

As importações, por sua vez, tiveram queda de 17,3% na margem e de 6,8% na comparação com setembro de 2022. No acumulado do ano, as importações de máquinas e equipamentos cresceram 11,2% e, em 12 meses, a alta foi de 12,4%.

Emprego

O número de trabalhadores na indústria brasileira de máquinas e equipamentos caiu 0,5% na margem em setembro, de acordo com a Abimaq. Em relação a setembro de 2022, a queda foi de 2,1%.

No ano, segundo a Abimaq, houve criação de pouco mais de 500 postos de trabalho.





Entre os grupos setoriais, houve admissões nos produtores de máquinas para logística e para construção de componentes ao longo de 2023.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias