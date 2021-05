Faturamento do setor de máquinas e equipamentos cresce 72% em abril

O faturamento da indústria brasileira de máquinas e equipamentos cresceu 72,2% em abril na comparação com o mesmo mês do ano passado, totalizando R$ 16,6 bilhões em 2021. Nos últimos 12 meses, as vendas do setor acumulam o montante de R$ 179 bilhões, alta de 18,1%. Os dados foram divulgados hoje (26) pela Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq).

Nos primeiros quatro meses do ano, a receita do setor teve crescimento de 37,4% na comparação com igual período de 2020. O faturamento de janeiro a abril alcançou mais de R$ 62 bilhões. “O setor de máquinas rodoviárias cresceu muito, e não tem a ver com a pandemia. O setor de infraestrutura como um todo está crescendo, e o que mais cresceu foi o agrícola”, disse José Velloso, presidente da Abimaq.

A estimativa para o setor em 2021 é de crescimento de 13,5%.

Ao observar abril, a entidade aponta que o mercado externo foi responsável pela melhora no desempenho da indústria de máquinas e equipamentos. O setor vendeu ao exterior US$ 702,3 milhões em equipamentos, montante 37,3% superior ao registrado no mesmo mês de 2020. Em relação a março, as exportações foram 8% maiores. Nos últimos 12 meses, o setor registrou queda de 16,5% nas exportações.

Enquanto isso, as vendas no mercado doméstico tiveram queda de 6,1% em relação ao mês anterior. No entanto, na comparação interanual, houve alta de 102% ante abril de 2020. A entidade aponta que o resultado é explicado porque as vendas encolheram 33% nesse período do ano passado por conta da chegada da pandemia da covid-19. Com a vacinação em curso, a Abimaq avalia que o comércio internacional está ganhando ritmo, o que tem repercussão nas exportações.

Em relação aos empregos na indústria de máquinas e equipamentos, foram criados 47 mil postos de trabalho em abril, na comparação com o ano passado. O setor emprega 346 mil pessoas.

