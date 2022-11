Faturamento do setor de máquinas cai 10,4% em outubro ante setembro, diz Abimaq

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 30/11/2022 - 16:22 Compartilhe

O faturamento líquido total do setor de máquinas e equipamentos somou em outubro R$ 26,235 bilhões, valor que representa queda de 10,4% na comparação com setembro, informou nesta quarta-feira, 30, a Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq). Em relação a outubro do ano passado, houve recuo de 9,4%.

Entre janeiro e outubro, a indústria de máquinas e equipamentos registrou faturamento líquido total da ordem de 262,647 bilhões, 5,1% abaixo do contabilizado no intervalo correspondente de 2021.

No acumulado de 12 meses até outubro, o faturamento do setor somou aproximadamente R$ 315,719 bilhões, montante 3,7% inferior ao apurado no período de 12 meses encerrado em outubro do ano passado.

Consumo aparente

O consumo aparente de máquinas e equipamentos, valor referente à soma da receita obtida com máquinas produzidas localmente e direcionadas ao mercado interno com as máquinas importadas, atingiu R$ 32,856 bilhões em outubro, queda de 10,7% ante outubro de 2021 e de 10,5% ante setembro.

De janeiro a outubro, o consumo aparente soma R$ 327,322 bilhões, montante 6,9% inferior ao apurado nos dez primeiros meses de 2021. Nos 12 meses encerrados em outubro, o consumo aparente de máquinas e equipamentos totalizou R$ 393,856 bilhões, 5,6% menos que em igual período finalizado em outubro do ano passado.

Balança comercial

As exportações de máquinas e equipamentos da indústria brasileira somaram US$ 1,105 bilhão em outubro, avanço de 6,4% em relação setembro e de 24,2% na comparação com igual mês do ano passado.

No acumulado do ano até outubro, foram exportados US$ 10,026 bilhões, aumento de 25,1% em relação ao intervalo correspondente de 2021. Em 12 meses encerrados em outubro, a indústria de máquinas e equipamentos exportou o equivalente a US$ 12,083 bilhões, crescimento de 28,6% sobre os 12 meses encerrados em outubro de 2021.

As importações do setor em abril somaram US$ 2,179 bilhões, recuo de 3,5% em relação a setembro. O valor, contudo, representa um aumento de 10,9% em relação às importações de outubro de 2021.

De janeiro a outubro, o setor importou US$ 20,372 bilhões, 13% acima do valor referente às importações realizadas nos dez primeiros meses do ano passado. Nos últimos 12 meses até outubro, as importações somaram US$ 24,203 bilhões, aumento de 14,1% sobre os 12 meses encerrados em outubro de 2021.

Nuci

O Nível de Utilização da Capacidade Instalada (Nuci) da indústria de máquinas e equipamentos sofreu uma desaceleração de 0,3 ponto porcentual entre setembro e outubro, fechando em 79,3%, ante 79,6% em setembro.

As estatísticas da Abimaq também mostram alta de 5% nos pedidos em carteira do setor, atingindo um prazo de atendimento dos pedidos de 11,4 semanas.

Em comparação a outubro do ano passado, entretanto, a carteira está 4,4% menor.

