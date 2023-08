Faturamento do setor com exportações cresce 12,2% no 1º semestre, diz Abimapi

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 23/08/2023 - 16:07 Compartilhe

São Paulo, 23 – A indústria de biscoitos, massas alimentícias, pães e bolos industrializados faturou US$ 82,4 milhões com exportações no primeiro semestre deste ano, avanço de 12,2% em relação a igual período do ano passado, informou, em nota, a Associação Brasileira das Indústrias de Biscoitos, Massas Alimentícias e Pães & Bolos Industrializados (Abimapi).

Em volume, houve retração de 11,5%, somando 45,5 mil toneladas de produtos vendidos ao exterior de janeiro a junho de 2023. “A retração se deve a volta à normalidade nas exportações de itens a países que compraram muito (e de forma abrupta) nos anos da pandemia, caso da Venezuela”, diz a nota. “Aos poucos, alguns mercados passam a normalizar também suas demandas, reduzindo suas compras e reequilibrando seus estoques para atender os consumidores.”

Ainda segundo a entidade, entre os países que se destacaram nas exportações das empresas abrigadas na Abimapi, com crescimento de 2 dígitos em valor e volume, estão Estados Unidos, Colômbia e Panamá – mercados-alvo da parceria da Abimapi com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) -, além de Portugal, Cuba, Moçambique, Bolívia, Espanha, Malásia, Panamá e Marrocos.

Em relação a cada categoria, a de biscoitos liderou, movimentando 54% do total em valor do setor, com US$ 44,5 milhões, impulsionada pelos tradicionais biscoitos de água e sal, rosquinhas, maria, maisena, coco e leite, entre outros sem cobertura ou grãos e castanhas na composição, que lideraram as exportações e atingiram US$ 25,4 milhões e 14 mil toneladas, crescimento em 14,4% em valor frente ao ano passado. Na vice-liderança, os wafers também garantiram bons resultados e chegaram a US$ 17,4 milhões e 7,4 mil toneladas em volume exportado.

