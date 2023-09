Faturamento desigual teria motivado crise entre Giovanna Ewbank e Fe Paes Leme, afirma portal

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 29/09/2023 - 5:23 Compartilhe

A amizade de Giovanna Ewbank e Fe Paes Leme pode estar por em jogo. É o que afirma o “Portal Leo Dias”, que teve acesso a fontes que confirmaram discrepâncias no faturamento das apresentadoras do podcast Quem Pode, Pod.

A motivação financeira seria um adendo a outro estranhamento entre as amigas, ocorrido durante a gravação de um episódio do programa. Segundo Leo Dias, Fernanda teria cortado a fala de Giovanna, causando um “climão” durante a conversa.

Além disso, a atriz teria, supostamente, descoberto que seu faturamento é bem menor do que o da esposa de Bruno Gagliasso. Isso porque, ainda de acordo com o jornalista, Fe não teria tido um bom retorno com a publicidade da produção até o momento.

Apesar dos rumores — que não foram confirmados nem negados pelas apresentadoras —, Giovanna compartilhou uma foto da amiga em Ibiza, na Espanha, para onde viajaram para o casamento de Ronaldo Fenômeno e Celina Locks.

