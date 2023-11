Faturamento de máquinas agrícolas cai 19,9% em outubro ante setembro, diz Abimaq

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 29/11/2023 - 17:44 Para compartilhar:

São Paulo, 29 – O faturamento do setor de máquinas agrícolas registrou queda de 19,9% em outubro, na comparação com setembro, informou nesta quarta-feira, 29, a Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq). Na comparação com outubro de 2022 o recuo foi ainda mais intenso, de 27,6%.

Entre janeiro e outubro, a receita total nas vendas das máquinas agrícolas tem baixa de 20,1%, enquanto no acumulado em 12 meses a contração é de 20%.

Conforme pontuou a economista da associação, Cristina Zanella, o segmento tem seguido a tendência do setor de máquinas como um todo neste ano, com uma demanda fraca no mercado interno, mas que é parcialmente compensada pelas exportações.

As exportações de máquinas agrícolas subiram 4,1% em outubro, na margem. Na comparação interanual, porém, houve recuo de 8,5%. Com o resultado, as exportações do segmento de máquinas agrícolas avançaram 4,5% em 2023 no acumulado do ano e de 6,2% em 12 meses.

