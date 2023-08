Faturamento das cooperativas ligadas à Ocepar cresce 11,8% no 1º semestre

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 30/08/2023 - 16:54 Compartilhe

São Paulo, 30 – As 226 cooperativas ligadas à Organização das Cooperativas do Paraná (Ocepar) fecharam o primeiro semestre com faturamento de R$ 101,4 bilhões, 11,8% acima de igual período do ano passado. Em nota, a Ocepar diz que o maior porcentual de aumento foi no ramo Consumo (46,5%), seguido do Crédito (43,8%), Infraestrutura (21,4%), Transporte (19,4%), Saúde (11,7%), Agropecuário (8,7%) e Trabalho (4,2%).

“Em relação ao desempenho econômico, o resultado consolidado até junho de 2023 totalizou R$ 4,5 bilhões, representando um crescimento de 12,9% em relação ao primeiro semestre de 2022”, diz a nota.

“Mantendo o cenário atual e incorporando os dados até julho de 2023, as projeções apontam para um faturamento próximo a R$ 201,3 bilhões e um resultado de R$ 9 bilhões no fechamento do exercício de 2023”, destaca José Roberto Ricken, presidente do Sistema Ocepar.

