Faturamento da Ferrero na Itália atinge 1,8 bilhão de euros

TURIM, 23 DEZ (ANSA) – O faturamento do Grupo Ferrero, dono de marcas como Nutella, Ferrero Rocher, Kinder e Tic Tac, na Itália totalizou 1,8 bilhão de euros (R$ 11,4 bilhões) no ano fiscal encerrado em 31 de agosto de 2024, um crescimento de 3,5% em relação ao período anterior.

Já o lucro líquido avançou 7,1%, para 57 milhões de euros (R$ 361 milhões). Os números foram divulgados nesta segunda-feira (23) e contemplam as quatro fábricas da companhia em território italiano: Alba, Pozzuolo Martesana, Sant’Angelo dei Lombardi e Balvano, que receberam 98 milhões de euros (R$ 621 milhões) em investimentos no último exercício, além de um incremento de 77 funcionários.

Os investimentos do Grupo Ferrero na Itália totalizam 1,4 bilhão de euros (R$ 8,9 bilhões) nos últimos 10 anos. Segundo a empresa, as vendas no mercado italiano foram impulsionadas por novos produtos, como os biscoitos Kinder Kinderini e as linhas de sorvete e croissant da Nutella.

Em nota, a Ferrero diz que, “apesar das incertezas ligadas ao contexto econômico, operou no território nacional para reduzir o próprio impacto ambiental e apoiar as comunidades locais”.

Entre as iniciativas citadas está o programa Kinder Joy of Moving, que promove atividades físicas para crianças e adolescentes, em parceria com entidades como a ONG Save The Children. (ANSA).