Faturamento da Ferrero cresce 8,9% e chega a 18,4 bi de euros

TURIM, 13 FEV (ANSA) – O grupo italiano Ferrero, dono de marcas como Nutella, Kinder e Ferrero Rocher, encerrou o ano fiscal de 2023/24 com faturamento de 18,4 bilhões de euros (R$ 110 bilhões), alta de 8,9% em relação ao período anterior.

Já os investimentos cresceram 18% e atingiram 958 milhões de euros (R$ 5,7 bilhões), concentrados sobretudo nos Estados Unidos, na Itália, na Alemanha e no Chile.

“Estamos feliz em poder relatar mais um ano de crescimento para o grupo, apesar das contínuas turbulências enfrentadas pela indústria”, disse Daniel Martinez Carretero, CFO da Ferrero “Embora o ambiente econômico continue complexo, nossas marcas e produtos seguem obtendo ótimos resultados. Isso testemunha que continuamos a inovar em nossos produtos para satisfazer as exigências de nossos consumidores”, acrescentou.

Entre os destaques do ano fiscal encerrado em 31 de agosto de 2024 estão o lançamento do Nutella Ice Cream, primeiro sorvete da marca de creme de avelãs, e a expansão da categoria de biscoitos em diversos mercados. O grupo conta com 37 fábricas no mundo e cerca de 47,5 mil funcionários. (ANSA).