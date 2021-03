Faturamento da Coopercitrus cresce 24% em 2020, para R$ 5,9 bilhões

São Paulo, 31 – A Coopercitrus, com sede em Bebedouro (SP), registrou faturamento de R$ 5,9 bilhões em 2020, representando crescimento de 24% em comparação com 2019 (R$ 4,7 bilhões). O patrimônio líquido totalizou R$ 1,34 bilhão, ante R$ 1,20 bilhão no exercício anterior e o quadro social passou de 36.001 para 37.027 cooperados no período, informa a cooperativa em comunicado. Os resultados foram apresentados durante Assembleia Geral Ordinária, realizada na manhã da terça-feira, 30, por meio de plataforma digital.

Nos últimos 5 anos, a cooperativa cresceu em média 20% ao ano, com crescimento anual sucessivos de mais de 10% nos últimos 10 anos.

“Esse crescimento é resultado das estratégias adotadas pela cooperativa, que garantiram maior estabilidade e melhores condições comerciais em nossos balcões em feiras virtuais, o que gerou menor custo para nossos cooperados produzirem. O que mais nos envaidece é que chegamos a estes resultados em um ano de pandemia, preservando a segurança de nossos colaboradores e o atendimento integral aos produtores rurais”, informa na nota o presidente do Conselho Administrativo da Coopercitrus, José Vicente da Silva.

No ano marcado pela chegada da pandemia, a cooperativa ampliou sua equipe e investiu em tecnologias para manter o suporte aos cooperados, seguindo todos protocolos de segurança. Ao todo, são cerca de 3.200 colaboradores, entre eles mais de 300 técnicos para prestar suporte especializado em campo, nas lojas, e em canais digitais. Ao longo do ano, foram registrados cerca de 110 mil pedidos on line.

Na área de tecnologia agrícola, a Coopercitrus prestou aproximadamente 7 mil atendimentos, aumento de 145% nos serviços de agricultura de precisão em comparação com 2019. A Coopercitrus Expo Digital, edição virtual da feira de agronegócios, em 15 dias, ultrapassou R$ 1 bilhão em transações e recebeu perto de 100 mil visitas, com alcance em mais de 30 países.

Presente em 62 municípios, a Coopercitrus tem atuação regional nos Estados de São Paulo, Minas Gerais e Goiás, com um total de 188 unidades, entre lojas de insumos agropecuários, concessionárias de tratores e máquinas agrícolas, silos de armazenamento de grãos e café, fábrica de ração animal, shoppings rurais, postos de combustível. É considerada a maior cooperativa paulista e uma das maiores do Brasil.

Veja também