Em 2021, fevereiro seria um mês de folia no Brasil se o país não estivesse em meio à pandemia de covid-19. A maioria das cidades cancelou as festividades e vários estados e prefeituras anularam o ponto facultativo. Mas não só de carnaval vivem as datas do mês.

Fevereiro é recheado de datas que lembram fatos históricos. Uma dessas é o dia 24, Dia da Conquista do Voto Feminino no Brasil. Foi nesse dia, em 1932, que o Código Eleitoral passou a reconhecer o direito ao voto das mulheres. No dia 11, a renúncia de Hosni Mubarak como presidente do Egito, após protestos conhecidos como Primavera Árabe, completa 10 anos. Já no dia 28, o fim da Guerra do Golfo completa 30 anos.

As datas são alguns dos 109 fatos históricos, datas comemorativas e feriados selecionados pelo Projeto Efemérides, da Empresa Brasil de Comunicação (EBC). O Projeto Efemérides traz temas relacionados à história, personalidades, cultura, ciência, sempre ressaltando as datas nacionais e regionais.

Ele foi criado com o objetivo de oferecer mais um serviço para as áreas produtoras de conteúdo por meio de sugestões de pautas para matérias jornalísticas.

Lista de fatos históricos, datas comemorativas e feriados de fevereiro de 2021

Fevereiro de 2021

1

Nascimento do ator estadunidense Clark Gable (120 anos) Nascimento do treinador e ex-futebolista paulista Carlos Alberto Dario de Oliveira, o Alfinete (60 anos) Nascimento do compositor paulista Pedro Caetano (110 anos) – figura de destaque da chamada Época de Ouro da MPB Morte da escritora britânica Mary Wollstonecraft Godwin, a Mary Shelley (170 anos) Nascimento do político russo Boris Nicoláievitch Iéltsin (90 anos) – primeiro presidente da Rússia após o colapso econômico da União Soviética Estreia da Opera La Bohème, de Giacomo Puccini, no Teatro Regio de Turim (125 anos) Dia do Publicitário Inauguração do Sambódromo do Anhembi (30 anos)

2

Nascimento do ativista franco-brasileiro Bertrand de Orléans e Bragança (80 anos) – descendente da família imperial brasileira, atua como um dos líderes do monarquismo no Brasil Morte do dançarino, ator de cinema, teatro e televisão, cantor, diretor, produtor, roteirista e coreógrafo estadunidense-irlandês Eugene Curran Kelly, o Gene Kelly (25 anos) El Salvador constitui-se em república unitária e independente das outras repúblicas da América Central (180 anos) Dia de Iemanjá – também conhecida pelo sincretismo afro-brasileiro como Nossa Senhora dos Navegantes Dia Mundial das Zonas Úmidas – as zonas úmidas são consideradas um dos ecossistemas mais produtivos do mundo e os mais ameaçados, conforme alerta da ONU

3

Nascimento do cartunista paulista Fernando Gonsales (60 anos) Ocorre um blecaute de energia elétrica que atingiu quase todos os estados do nordeste brasileiro, em oito dos nove estados da região (10 anos) A primeira sonda espacial da União Soviética a fazer um pouso suave na Lua e a a tirar fotos da superfície, Luna 9 (55 anos) Dia da Navegação do Rio São Francisco

4

Nascimento da feminista e escritora estadunidense Betty Naomi Goldstein, a Betty Friedan (100 anos) Dia Mundial de Combate ao Câncer

5

Morte do artista plástico cearense Aldemir Martins (15 anos) Dia Nacional da Mamografia

6

Nascimento do político estadunidense Ronald Wilson Reagan (110 anos) Voo Birgenair 301 cai na costa da República Dominicana matando todas as 189 pessoas a bordo, é o pior acidente envolvendo um Boeing 757 (25 anos) Inauguração da Ponte Costa e Silva (45 anos)

7

Nascimento da cantora fluminense de samba Clementina de Jesus (120 anos) Nascimento do pianista e compositor fluminense Romualdo Peixoto, o Nonô (120 anos) Nascimento do pintor, gravador, desenhista, ilustrador, ceramista, escultor, muralista, pesquisador, historiador e jornalista argentino, naturalizado brasileiro Hector Julio Páride Bernabó, o Carybé (110 anos) Nascimento do cineasta argentino naturalizado brasileiro Héctor Babenco (75 anos) Nascimento do compositor e regente paulista José Maria de Abreu (110 anos) Dia Nacional de Luta dos Povos Indígenas – instituído pela Lei Nº 11.696 de 12 de junho de 2008 Dia Nacional do Trabalhador Gráfico – data criada em 1923, em razão de uma greve praticada por profissionais gráficos, que reivindicavam melhores condições de trabalho e salários mais justos

8

Nascimento do ator estadunidense James Dean (90 anos) Nascimento da atriz e militante paulista Lélia Abramo (110 anos) Nascimento do filósofo alemão Hans Albert (100 anos) Nascimento da atriz paulista Jussara Freire (70 anos)

9

Nascimento do naturalista alemão Johann Baptist von Spix (240 anos) – em 1817, Spix e o seu colega Carl von Martius foram convidados para realizar uma expedição ao Brasil, com o objetivo de descrever sua fauna e flora. Compunham a Missão Artística Austro-Alemã, que acompanhou a princesa Maria Leopoldina de Áustria, futura imperatriz do Brasil Morte do escritor, filósofo e jornalista russo Fiódor Mikhailovitch Dostoiévski (140 anos) Morte do advogado, professor, jornalista e político mineiro Carlos Luz (60 anos) – presidente da República de 8 a 11 de novembro de 1955, tendo, deste modo, se tornado o presidente do Brasil que ocupou a cadeira presidencial por menos tempo: apenas três dias Morte do músico de rock estadunidense Bill Haley (40 anos) Apollo 14 retorna à Terra depois do terceiro pouso humano na Lua (50 anos) Cometa Halley aparece pela última vez no Sistema Solar interno, visível na Terra a cada 75–76 anos (35 anos) Criação do elemento químico Copernício (25 anos)

10

Nascimento do cantor fluminense Cauby Peixoto (90 anos) O supercomputador da IBM, Deep Blue, derrota Garry Kasparov no xadrez pela primeira vez (25 anos) Aniversário da cidade-satélite de Santa Maria, no Distrito Federal (31 anos)

11

Nascimento do músico e compositor fluminense Sérgio Mendes (80 anos) Nascimento do escritor, dramaturgo, cronista e jornalista mineiro Mário Prata (75 anos) Morte do escritor estadunidense Frank Herbert (35 anos) – mais conhecido pela obra Duna Morte do etnólogo e fotógrafo francês Pierre Verger, nome religioso Fatumbi (25 anos) Morte do futebolista paraense Waldir Cardoso Lebrêgo, o Quarentinha (25 anos) – até hoje, é o maior artilheiro da história do Botafogo, com 313 gols em 442 jogos Durante a Guerra Fria, 87 países, incluindo os Estados Unidos, Reino Unido e União Soviética, assinam o Tratado de Controle de Armas do Leito do Mar, que proíbe as armas nucleares no fundo dos oceanos em águas internacionais (50 anos) Durante a Primavera Árabe, a primeira onda da Revolução Egípcia culmina com a renúncia de Hosni Mubarak e a transferência de poder para o Supremo Conselho Militar após 18 dias de protestos (10 anos) Projeto Ligo anuncia a primeira observação direta de ondas gravitacionais (05 anos) Dia internacional das Mulheres e Meninas na Ciência – data aprovada pela Assembleia das Nações Unidas em 22 de dezembro de 2015, por meio da Resolução A/RES/70/212, para promover o acesso integral e igualitário da participação de mulheres e meninas na ciência

12

Nascimento do ator, diretor, roteirista e produtor paulista Luiz Sérgio Person (85 anos) – é conhecido sobretudo por ter dirigido dois importantes filmes do cinema brasileiro dos anos 1960, São Paulo S.A. e O Caso dos Irmãos Naves NEAR Shoemaker aterra em 433 Eros, tornando-se a primeira nave espacial a pousar em um asteroide (20 anos) Lançamento do filme Drácula, de Tod Browning, em Nova York (EUA) (90 anos) Papa Francisco e Patriarca Cirilo assinam uma declaração ecumênica no primeiro encontro entre líderes das igrejas Católica e Ortodoxa Russa desde a sua separação em 1054 (5 anos)

13

Nascimento do ator, dublador e poeta fluminense Isaac Bardavid (90 anos) – foi radioator da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, atuando na série Teatro de Mistério Morte do compositor e pianista fluminense José Francisco de Freitas (65 anos) – um dos responsáveis pela fixação da marchinha Dia Mundial do Rádio – é uma comemoração internacional, que foi proclamada em 3 de novembro de 2011, na 26ª sessão da Unesco e que tem o aval da Assembleia Geral da ONU

14

Nascimento do economista britânico Thomas Robert Malthus (255 anos) – considerado o pai da demografia por sua teoria para o controle do aumento populacional, conhecida como malthusianismo Nascimento do poeta e tradutor paulista Augusto de Campos (90 anos) Nascimento do treinador e futebolista paulista Nílton De Sordi (90 anos) – convocado para a seleção brasileira pela primeira vez no ano de 1954, foi integrante da equipe que conquistou a Copa do Mundo de 1958, da qual só não foi titular na partida final Nascimento do apresentador de televisão e locutor esportivo fluminense Maurício Torres (50 anos) Alexander Graham Bell solicita uma patente para o telefone, assim como Elisha Gray (145 anos)

15

Morte do cantor lírico paulista Antonio Lotti (15 anos) Descoberta por William Herschel a nebulosa Olho de Gato, a primeira nebulosa planetária cujo espectro foi pela primeira vez pesquisado (235 anos) ENIAC, o primeiro computador eletrônico de uso geral, é formalmente entregue à Universidade da Pensilvânia, na Filadélfia (75 anos) Publicado o primeiro esboço completo do genoma humano na revista científica Nature (20 anos)

16

Dia do Repórter

17

Nascimento do militar, diplomata e historiador paulista Francisco Adolfo de Varnhagen, o Visconde de Porto Seguro (205 anos) – um renovador da metodologia de pesquisa histórica e autor de vários estudos, onde se destaca a primeira grande obra de síntese sobre a história do Brasil: História Geral do Brasil, publicada em dois volumes entre 1854 e 1857, que apesar de ultrapassada em muitos aspectos permanece até hoje como um marco referencial incontornável. Sua contribuição seminal e monumental lhe valeu o apelido de Heródoto brasileiro Nascimento do jornalista, escritor e político mineiro Fernando Gabeira (80 anos) Nascimento do cantor, compositor, empresário e produtor musical goiano Amado Batista (70 anos) Morte do filósofo, escritor, orador e educador indiano Jiddu Krishnamurti (35 anos) Primavera Árabe: começam os protestos na Líbia contra o regime de Muammar al-Gaddafi (10 anos)

18

Morte do compositor e instrumentista fluminense Nelson Antônio da Silva, o Nelson Cavaquinho (35 anos) Morte do cantor e compositor fluminense Jorge Gomes Pessanha, o Jorginho Pessanha (40 anos) Dia Nacional de Combate ao Alcoolismo e início da Semana Nacional de Combate ao Alcoolismo Tombamento estadual da Estação Ferroviária Leopoldina (30 anos) Show de Rolling Stones, em Copacabana (15 anos)

19

Nascimento da futebolista alagoana Marta Vieira da Silva, a Marta (35 anos) – foi escolhida como melhor futebolista do mundo por seis vezes, sendo cinco de forma consecutiva. Um recorde não apenas entre mulheres mas também entre homens. Foi considerada pela revista Época um dos 100 brasileiros mais influentes do ano de 2009 Morte do jornalista, escritor e jurista mineiro Afonso Arinos de Melo Franco (105 anos) Morte do escritor paraense Osvaldo Orico (40 anos) Morte do escritor, filósofo, semiólogo, linguista e bibliófilo italiano Umberto Eco (05 anos) Nascimento do instrumentista e violonista fluminense Rafael Lemos Júnior, o Fafá Lemos (100 anos) – considerado por muitos como um dos precursores da bossa nova Morte do pianista, regente e compositor erudito paulista Francisco Mignone (35 anos) – em 1961 foi o regente do primeiro concerto da recém-fundada Orquestra da Rádio MEC, atual Orquestra Sinfônica Nacional (OSN-UFF)

20

Nascimento do maestro, compositor, arranjador e instrumentista fluminense Eduardo Souto Neto (70 anos) Estreia da ópera O Barbeiro de Sevilha, do compositor italiano Gioachino Rossini, no Teatro Argentina, em Roma (205 anos) União Soviética lança sua estação espacial Mir, ocupada por um total de 12 anos além de sua vida útil original de 15 anos (35 anos) Dia Mundial da Justiça Social – comemoração internacional, que foi instituída pela 62ª sessão da Assembleia Geral da ONU Tombamento estadual da Igreja de Bom Jesus da Lapa, em Chapada do Norte (MG) (40 anos)

21

Portugal reconhece oficialmente a República Popular de Angola (45 anos) Dia Internacional da Língua Materna – data da Unesco que visa à preservação das línguas locais como patrimônio imaterial das nações Dia Nacional do Imigrante Italiano – a escolha da data é uma homenagem à expedição de Pietro Tabacchi ao Espírito Santo, em 1874. Este evento ficou marcado como o inicio do processo de migração em massa dos italianos para o Brasil

22

Nascimento do cantor e compositor fluminense Sérgio Murilo Vieiros, o Sérgio Coelho (60 anos)

24

Nascimento do cantor e produtor paulista Sérgio Beneli Campelo, o Tony Campelo (85 anos) Nascimento do ator português Ernestino Augusto Costa, o Costinha (130 anos) Promulgação da Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil (130 anos) – a segunda Constituição do Brasil e primeira no sistema republicano de governo, marcando a transição da Monarquia para a República. Também estipulava em seu texto a mudança da capital para o Planalto Central Dia da Conquista do Voto Feminino no Brasil

25

Morte do jornalista, dramaturgo e escritor gaúcho Caio Fernando Abreu (25 anos)

26

Galileu Galilei é formalmente banido pela Igreja Católica por ensinar ou defender a visão de que a Terra orbita o Sol (405 anos)

27

Nascimento da cantora paulista Mônica Salmaso (50 anos) Morte do escritor gaúcho Moacyr Scliar (10 anos) Nascimento do compositor, instrumentista e jornalista fluminense Ari Kerner Veiga de Castro (115 anos) Dia Nacional do Livro Didático

28