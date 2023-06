Fátima Bezerra anuncia formalização de adesão do RN ao programa de equilíbrio fiscal

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 29/06/2023 - 18:00 Compartilhe

A governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra (PT), anunciou que o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, assinou, nesta quinta-feira, 29, decreto que formaliza adesão do Estado ao programa de equilíbrio fiscal. O empréstimo será de R$ 1,6 bilhão para recuperação de estradas estaduais.

O anúncio foi feito após reunião com o chefe do Executivo. De acordo com ela, o decreto será publicado na sexta-feira, 30, no Diário Oficial da União (DOU).

“Esses recursos, para nós, são muito importantes, pois serão destinados prioritariamente para fazermos um grande investimento na recuperação e na malha rodoviária do Rio Grande do Norte, associado a investimentos também que vamos fazer na área do turismo e agricultura familiar”, declarou a governadora.

