Fátima Bernardes vai se afastar do ‘Encontro’ para fazer cirurgia

Fátima Bernardes ficará pelo menos um mês afastada do programa “Encontro”, por conta de uma cirurgia que realizará no ombro. A informação foi confirmada nesta terça-feira (28) pela emissora, em um comunicado à Quem.

“Fátima Bernardes fará uma operação – uma artroscopia no ombro, para recuperação de um tendão – em outubro. Com isso, ficará afastada do Encontro por aproximadamente quatro semanas. Durante esse período, o matinal será apresentado por Manoel Soares e Patrícia Poeta“, diz a nota.

Vale lembrar que, em dezembro de 2020, a jornalista precisou se afastar do “Encontro” para a retirada de um tumor no útero.

