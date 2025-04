Fátima Bernardes vai às lágrimas ao receber homenagem no ‘Caldeirão com Mion’

Fátima Bernardes foi surpreendida com uma linda homenagem no “Caldeirão com Mion” (TV Globo), neste sábado, 26, como parte das comemorações pelos 60 anos da TV Globo.

A apresentadora relembrou os tempos de bancada do “Jornal Nacional” e, ao ler o que seria uma notícia, se deu conta que se tratava da releitura de sua própria trajetória. A jornalista não segurou a emoção e foi às lágrimas no palco da atração diante do depoimento de uma pessoa especial em sua vida, a jornalista Alice Maria.

“A Alice era diretora de jornalismo, era a pessoa que, logo no início da minha carreira, falou assim: ‘o futuro do jornalismo é o profissional multifunção. Então, não se acomode no conforto do estúdio, continue nas reportagens, aprenda a editar.’ E eu segui isso. Alice, espero que você tenha ficado muito orgulhosa. Talvez isso tenha gerado em mim essa inquietude, essa vontade de estar sempre fazendo uma coisa nova, diferente.”, declarou ela.

Ao lado de Mion na bancada do JN, a jornalista refez sua primeira escalada no noticiário.