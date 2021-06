Fátima Bernardes toma vacina contra a Covid: ‘Fiquei ansiosa’

Fátima Bernardes aproveitou a manhã desta quinta-feira (3) para tomar a primeira dose da vacina contra a Covid-19. No Instagram, a apresentadora do Encontro registrou a ida ao posto de saúde e revelou, antes de sair de casa, que estava ansiosa por este momento.

“Hoje estou de folga do Encontro, mas acordei cedinho como sempre, porque tenho um compromisso agora de manhã muito importante. Tirou praticamente o meu sono, de tão ansiosa que fiquei durante toda essa noite. Conto jajá”, disse ela, antes de sair.

Posteriormente, ela registrou a chegada no posto de saúde e mostrou seu look para o grande dia: Uma camiseta com os dizeres: “Vacina sim”. A apresentadora também postou foto ao lado do balcão onde receberá o imunizante: “Só esperando a minha vez”, disse.

Instagram will load in the frontend.

Veja também