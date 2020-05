Fátima Bernardes sobre golpe com CPF do filho: “Tomamos medidas judiciais”

Fátima Bernardes falou sobre o uso do CPF do seu filho, Vinicius, em fraude envolvendo o auxílio emergencial de R$ 600 dado pelo governo federal a cidadãos prejudicados pela pandemia do novo coronavírus.

A apresentadora falava sobre golpes no ‘Encontro’, e comentou sobre o que envolveu o seu filho. “”Eu tenho em casa um exemplo: o CPF do meu filho foi usado como se ele tivesse dado entrada no auxílio emergencial. E nós só ficamos sabendo bem depois”, disse.

“[O formulário do pedido exigia] o nome dele, o meu nome, que não é difícil de saber, data de nascimento, e o documento, o CPF dele. A carta de motorista dele estava na internet. Mas aí, se não é uma pessoa da imprensa ligar e questionar, cobrar, nós não teríamos sabido”, completou.

Fátima ainda afirma que o filho “nem poderia entrar com o pedido”, uma vez que é estudante e dependente dela e do ex-marido, Willian Bonner. O apresentador do Jornal Nacional foi quem falou sobre o caso nas redes sociais.

“Quantas outras pessoas estão nessa situação? Nós tomamos as medidas judiciais, não sabemos se o dinheiro chegou a ser sacado. Mas quantas pessoas podem estar sacando dinheiro ilegalmente?”, finalizou a apresentadora.