Fátima Bernardes revela ter evitado viajar de avião após crise de ansiedade em voo

Fátima Bernardes, 62 anos, revelou já ter ficado mais de dois anos sem viajar de avião após ter sofrido uma crise de ansiedade quando estava em um voo. Nesta segunda-feira, 31, ela relembrou os momentos de tensão que a fizeram sentir pânico de voar novamente.

A apresentadora explicou que, apesar de já ter voado várias vezes, passou a ter medo de avião quando os filhos, os trigêmeos Vinícius, Laura e Beatriz, hoje adultos, estavam perto de completar 2 anos de vida.

A crise aconteceu quando a jornalista, então casada com o apresentador William Bonner, 61 voltava de uma viagem a Nova York. Ela somente voltou a voar na Copa do Mundo do Japão, em 2002, que ela cobriu.

“Os meninos iam fazer 2 anos, eu fiz uma viagem, eu era casada nessa época com William, nós fizemos uma viagem para Nova York. E na volta, eu tive uma crise de ansiedade, uma crise de pânico dentro do avião. Eu estava muito ansiosa para rever as crianças depois de acho que nove, dez dias e era a primeira viagem depois que eles tinham nascido e foi horrível”, contou.

A jornalista contou que, enquanto Bonner dormia, teve uma crise com vários sintomas físicos, mesmo tendo administrado medicamentos.

“Eu tomei um remédio, que eu tinha um médico que tinha me receitado para ver se eu dormia e ele deu o efeito contrário, ele deu um efeito de me agitar. Então, enquanto William dormia, eu fiquei mega agitada. Comecei a ter um certo constrangimento das pessoas poderem perceber que eu estava com muito medo, porque meu coração batia, parecia que eu via ele batendo, eu suava frio, é, a minha musculatura da perna saltava, então eu foi horrível”, lembrou ela em seu canal no Youtube.

“E depois desse voo, hoje eu posso dizer para vocês que eu fiquei dois anos e quatro meses sem voar, mas eu não tinha essa essa percepção. Eu simplesmente, depois daquele dia, também não fui tratar nada disso, achei que foi uma coisa esporádica. Comecei a evitar os voos, tipo: ‘Ah, tem que ir a São Paulo’, ‘ah, vou vou de carro, claro, as crianças com três carrinhos para levar, tem babá, tem beber conforto'”, observou ela.

Fátima Bernardes revelou que, inclusive, mudava os destinos de férias para não pegar avião.

“Então, eu sempre tinha uma desculpa, ‘Ah, vamos viajar para um lugar de praia, ah, vamos aqui em Angra, que é pertinho do Rio, para que eu vou até o Nordeste, porque as crianças não vão nem lembrar ainda?’. O resultado: quando eu me dei conta, eu estava 2 anos sem voar”, disse.

“E aí eu percebi que realmente alguma coisa não estava certa comigo. E aí eu comecei a fazer uma série de tratamentos com psicólogos, com terapeutas, para tentar resgatar aquela Fátima. E fui entendendo que a fobia aparece para quem acha que tem controle de tudo”, ponderou ela.

Após ter sido escalada para a cobertura da Copa do Mundo do Japão, que foi dividida entre o país asiático e a Coreia, Fátima precisou contar com ajuda profissional e o apoio de seus chefes na Globo, e fez terapia cognitiva comportamental para superar o medo.