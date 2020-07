Fátima Bernardes revela paixão por looks com macacão

Sempre compartilhando seus looks das gravações do programa ‘Encontro’, Fátima Bernardes divulgou nesta terça-feira (21) uma das peças que mais gosta de usar.

Em registro publicado no Instagram, a apresentadora mostrou o look que usaria no programa do dia. “Eu tenho um gosto bem variado pra roupa. Adoro jeans e vestidos. Saias precisam de muito esforço pra me conquistar. Mas, nos últimos tempos, estou apaixonada por macacões. Mesmo sendo uma só peça, é muito versátil. Dependendo dos acessórios, muda tudo. Quem tb curte?!”, escreveu na legenda do post.

Os fãs não pouparam elogios nos comentários. “Gata”, disse uma seguidora. “Maravilhosa”, comentou outra.

