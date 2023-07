Fátima Bernardes renova o visual e fãs aprovam: ‘Linda demais!’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 12/07/2023 - 21:33 Compartilhe

A apresentadora Fátima Bernardes, 60 anos, comandante do The Vocie Brasil e do The Voice Kids (TV Globo), resolveu dar uma repaginada no visual e renovou o corte de cabelo.

A jornalista apresentou a sua nova versão, com os fios mais curtos, aos seus seguidores no Instagram, na noite desta quarta-feira (12).

“Mudei e gostei. Você entendeu exatamente o que eu queria, @marcosaguiarhair”, disse ela em vídeo publicado no Feed, em agradecimento ao hair stylist Marcos Aguiar.

Os fãs aprovaram o novo look da namorada de Túlio Gadelha.

“Demais!!”, elogiou a atriz Juliana Paes. “Amei”, escreveu Bia Bonemer, filha de Fátima. “Ameiiiii.. ficou moderno e leve”, elogiou uma fã. “Adoro sua disposição em fazer mudanças! Ficou linda demais!”, comemorou outra seguidora.

