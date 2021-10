Fátima Bernardes ganha apoio do namorado em nova cirurgia: ‘Cuidando dela’

Túlio Gadêlha usou a rede social para demostrar todo seu apoio a namorada, Fátima Bernardes. Na manhã desta terça-feira (12), o deputado federal compartilhou no Instagram uma foto em que aparece no hospital ao lado da apresentadora, que passará por uma cirurgia no ombro.

“Mais uma cirurgia. Mais uma luta. Ela se queixava de dores no ombro e movimentos cada vez mais limitados. Fizemos os exames e constatamos que havia rompido um tendão do manguito rotador, que atua na mobilidade da articulação do ombro. Nada muito grave. Para uma pessoa tão ativa, que dança e malha, isso pode acontecer. Existe um desgaste natural. A cirurgia é para colocar o tendão no lugar e poder retornar a praticar atividades físicas, sem dor”, explicou Túlio na legenda do post.

“A recuperação é a parte mais difícil. Nesse período, ela estará de licença médica. E eu estarei por aqui, cuidando dela e trabalhando home office. Estamos confiantes, em oração”, completou. Na semana passada, Fátima Bernardes anunciou que irá entrar de licença médica para fazer uma pequena cirurgia no ombro e, no “Encontro” da última sexta-feira (8), comunicou que o programa será apresentado por Patrícia Poeta e Manoel Soares. “Nas próximas semanas eu vou ficar fora do Encontro. Vou passar por uma artroscopia, que é uma cirurgia pequena no ombro esquerdo. Eu rompi um tendão do músculo chamado supraespinhal. O ombro é uma articulação complicada, houve o rompimento total, então eu vou precisar fazer uma pequena cirurgia para poder voltar a nadar, dançar, porque estou sem poder fazer nada”, explicou ela.

