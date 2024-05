Fátima Bernardes fala sobre sua saída do JN e revela motivo

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 14/05/2024 - 17:35 Para compartilhar:

A jornalista Fátima Bernardes decidiu contar o que a fez deixar a bancada do “Jornal Nacional” (TV Globo), após estar à frente da atração por 13 anos. A apresentadora relembrou o momento marcante de sua carreira e abriu o jogo sobre o que aconteceu naquela ocasião.

Durante sua participação no podcast “PodPah”, que foi ao ar no último final de semana, a apresentadora contou que a decisão aconteceu quando estava ainda muito feliz com o cargo. Segundo a ex-esposa e ex-companheira de trabalho de William Bonner, seu jeito é “pular fora” antes de ficar descontente com algo.

“Sempre procuro pular fora antes de estar nesse lugar. Então quando eu olho pra mim e falo: ‘Fátima, você daqui cinco anos gostaria de estar fazendo isso? Não’, então vamo mudar agora, desde o ‘Jornal Nacional’, eu tava muito feliz fazendo ‘Jornal Nacional’, mas quando eu olhava pra frente: ‘Fátima, daqui cinco anos, dez’, porque aí se você não faz a mudança às vezes, vai ser tarde”, disse ela.

Fátima Bernardes deixou de ser âncora do JN no ano de 2011, para surpresa não só do público como também de sua família.

A jornalista, que lançou seu canal no YouTube na semana passada, garantiu que deixou a bancada do programa muito feliz.

“E mãe e pai? Primeira vez achavam que eu tava louca”, brincou ela se referindo ao fato de os pais não ligarem mais quando anuncia suas mudanças de carreira.

A mudança do jornalístico para entretenimento foi possível com o “Encontro”, programa no qual ela ficou à frente durante os anos de 2012 até 2022, quando passou o bastão para Patrícia Poeta.

Atualmente, a ex-JN não tem mais contrato fixo com a Globo e deve assinar por obra.