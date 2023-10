Fátima Bernardes estreia em programa nesta sexta-feira; veja onde assistir

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 13/10/2023 - 10:17 Compartilhe

A jornalista e apresentadora Fátima Bernardes estreia nesta sexta-feira, 13, seu um programa. Desta vez, ela alça voos no canal GNT com o Assim como a Gente, talkshow com celebridades convidadas. No lançamento, ela recebe os artistas Lulu Santos e Ludmilla às 21h30.

“Agradeço a cada oportunidade de fazer algo diferente. Busco isso. Acredito que para eu oferecer o meu melhor para o público, tenho que me sentir renovada. Já pensou você chegar ao seu objetivo e ficar estagnada ali? Por melhor que seja, não dá. Às vezes, você chega ao seu objetivo e, depois de um tempo, vê que quer outras coisas. É muito bom saber que há outras possibilidades”, disse em entrevista para a revista Quem.

Nos próximos episódios, a ex-âncora do Jornal Nacional recebe outras duplas: Serginho Groisman e Tata Werneck, e Fábio Assunção e Felipe Camargo. O mote do programa é juntar pessoas e conversar sobre pontos comuns em suas vidas. Com Lulu e Ludmilla, a abordagem promete chegar ao ponto em que os cantores assumiram publicamente a orientação sexual publicamente.

Fátima saiu da apresentação do Programa Encontro, da TV Globo, após 10 anos a frente das câmeras. Ela retorna ao palco com ideia conjunta com Carlos Jardim, colega de profissão.

O programa é exibido no canal GNT e também estará disponível na GloboPlay. O streaming ficará aberto para não assinantes também conferirem a estreia.

