Fátima Bernardes estreia canal no YouTube

Da Redação 08/05/2024 - 17:00

Fátima Bernardes está prestes a lançar oficialmente seu canal no YouTube, em parceria com a Play9 – mediatech brasileira liderada por João Pedro Paes Leme e Marcus Vinícius Freire, juntamente com Felipe Neto, sócio conselheiro. O canal vai trazer uma primeira temporada no formato de entrevistas exclusivas, e o primeiro vídeo tem data para ir ao ar no dia 16 de maio.

Serão conversas com atletas olímpicos e seus familiares, como um aquecimento para as Olimpíadas de Paris. A apresentadora, experiente em coberturas esportivas, já esteve presente em outros Jogos Olímpicos, Jogos Pan-Americanos e quatro Copas do Mundo.

“Participar desse projeto é uma nova jornada dentro do entretenimento. No canal, vocês vão poder ver histórias inspiradoras e de superação. Nesse primeiro momento, com foco nos Jogos Olímpicos, vou trazer também memórias minhas de outras coberturas esportivas. Vai ser um novo espaço pra gente trocar, com mais tempo, além de registrar novos momentos. Conto com vocês!”, ressalta a jornalista.

Fátima participa do Projeto “Paris É Brasa”, promovido pela Play9 com o Comitê Olímpico do Brasil (COB) e o Youtube, que levará influenciadores para a capital francesa para produzirem conteúdos em suas redes durante os Jogos. Além de Fátima Bernardes, estão envolvidos, Valentina Bandeira, Matheus Costa, Rafa Tuma, Tino Marcos, Clayton Conservani, Fabão, Lactea, Passa Bola, João Ferdnan, Atleta de Peso, Paul Cabannes e os apresentadores do podcast PodPah, Igão e Mítico.

“A Fátima é reconhecidamente uma das maiores comunicadoras do Brasil e é um exemplo de versatilidade. Depois de transitar do jornalismo pro entretenimento com maestria, agora é a vez de migrar da TV para o YouTube e consolidar de vez essa construção no digital, que já vinha ganhando forma nas redes sociais dela nos últimos anos. Se o Youtube é a nova TV, a Fátima é a cara dessa comunicação contemporânea, que se reinventa e dá espaço para todos os públicos e perfis. Certamente, o canal dela é uma das grandes apostas da Play9 para esse ano, estamos muito animados com tudo que ainda está por vir”, conta Gustavo Serra, CCO e Sócio da Play9.

A partir de outubro, um mês depois do fim das Olimpíadas, o canal irá explorar temas diversos. Ou seja, a largada olímpica é só o começo de mais uma grande aventura na carreira de Fátima Bernardes. Nesta quinta-feira, 09 de maio, Fátima é convidada especial do PodPah, e estará ao vivo, a partir das 19h, contando um pouco mais desse novo desafio.

https://www.youtube.com/@fatimabernardes

