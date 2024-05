Fátima Bernardes estreia canal de variedades no YouTube: ‘começo de nova trajetória’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 08/05/2024 - 13:45 Para compartilhar:

Fátima Bernardes anunciou um novo projeto nesta quarta-feira, 8. A jornalista, que está desenvolvendo um novo programa com a Globo, também terá um canal próprio no YouTube.

A novidade foi anunciada em uma nova publicação nas redes sociais, em que Fátima já mostrou bastidores de futuros conteúdos. “A partir da próxima quinta-feira, temos um encontro marcado. Estou te esperando aqui para a gente conversar, trocar ideia, falar de Olimpíadas… falar sobre a vida, ouvir e contar boas histórias”, disse.

Na publicação, ela descreveu o novo canal como “ o começo de uma nova trajetória ” em sua carreira.

No final de fevereiro, Fátima revelou que deixaria a Globo após 37 anos. “Meu último contrato com a Globo terminou em 31 de dezembro de 2023. Ao sair do Encontro, já renovei por obra certa, o novo formato de trabalho da empresa. Naquele momento, renovamos para apresentar os realities The Voice Brasil e Kids.

“Com o término do The Voice, entreguei, em novembro, 3 propostas de novos programas”, acrescentou.

“Fico feliz em dividir com vocês que já estamos desenvolvendo um deles. Para quando? Ainda não sabemos (…). Até ele ficar pronto, vou tocando outros projetos paralelamente porque é o que amo fazer”.