Fátima Bernardes entra no clima de Festa Junina e resgata clique ao lado do namorado

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 22/06/2023 - 20:34 Compartilhe

A apresentadora Fátima Bernardes entrou no clima de festas juninas e resgatou um clique ao lado do amado, o deputado federal Túlio Gadelha, em que o casal aparece com roupas típicas da época e dançando quadrilha.

Nesta quinta-feira (22), a jornalista usou o seu Instagram para fazer um TBT especial de São João, celebrado no dia 24 em homenagem ao santo, cuja fogueira é acessa na véspera.

Em seu Feed, ela compartilhou o registro em que ela está usando um vestido xadrez azul e com algumas flores e uma amiga está vestida de noiva. Enquanto isso, Túlio e o outro homem estão ajoelhados, olhando para os seus respectivos pares.

“#TBT de um São João muito divertido. Esse ano tem mais. Já separei a saia rodada. Quem mais ama as festas juninas?”, escreveu ela na legenda da publicação.

Confira a publicação de Fátima Bernardes no Instagram:

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias