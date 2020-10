Fátima Bernardes e Túlio Gadêlha trocam declarações e comemoram namoro

A apresentadora Fátima Bernardes passou o último final de semana junto com o namorado, o deputado federal Túlio Gadêlha, e aproveitou para se declarar em uma publicação no Instagram feita no domingo, 4, que foi respondida por Túlio.

“Entre muitos sorrisos e brincadeiras, sempre nos sentimos em casa aqui. Estávamos com saudade”, comentou Fátima em uma publicação que reuniu algumas fotos do casal. O namorado da apresentadora aproveitou para responder a declaração: “A saudade já é uma parte de nós. Te amo”.

Fátima lembrou que o casal irá completar, em breve, três anos juntos. Ela se divorciou do apresentador do Jornal Nacional, William Bonner, em 2016, e começou seu relacionamento com Gadêlha no ano seguinte, em 2017.

O deputado federal também compartilhou, em seus stories, algumas fotos do casal, que se encontrou para passar o final de semana em Pernambuco. “Linda é ela”, comentou ele em uma foto com a namorada.

