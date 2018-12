Fátima Bernardes e Túlio Gadêlha curtem festa de formatura com muito estilo

Túlio Gadêlha curtiu a noite de sábado ao lado de Fátima Bernardes. Eles foram à festa de formatura de Ricardo Melo, irmão do agora deputado federal, que se formou em medicina.

“Prontos! O cunhado @cabraldemelofilho formou-se em medicina. Partiu festa”, escreveu Fátima na legenda da imagem no Instagram.

O casal, com muito estilo, ainda apareceu em outras imagens curtindo muito a noite de festa antes do fim de ano. “Minha cambada de irmãos, cunhadinhas e namorada (❤️) na formatura do meu irmão @cabraldemelofilho Parabéns Ricardinho!!”, escreveu Túlio em seu perfil no Instagram.