Fátima Bernardes deixa Globo após 37 anos

Da redação, com Estadão Conteúdoi Da redação, com Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/da-redacao-com-estadao-conteudo/ 26/02/2024 - 16:43 Para compartilhar:

A apresentadora Fátima Bernardes, 61 anos, não faz mais parte do quadro de funcionários da Globo. Ela deixa a emissora após 37 anos de casa, onde trabalhou no jornalismo e no entretenimento. A informação foi dada pelo colunista Daniel Castro e confirmada ao Estadão por meio da assessoria da empresa.

O contrato da Globo com a jornalista venceu no fim do ano passado e não foi renovado. A partir de agora, a ex-apresentadora do “Jornal Nacional” e do “Encontro” irá trabalhar com contrato assinado por obra. Porém, por enquanto, não há nenhum projeto previsto para ela nos próximos meses.

O último projeto com Fátima Bernardes, o “The Voice Brasil”, foi cancelado em 2023 após 12 edições. O programa “Gente”, que ela estreou em outubro do ano passado no canal pago GNT, também não emplacou e não terá nova temporada.

Essa é a primeira vez em 37 anos que deverá ficar um ano inteiro sem vínculo com a Globo.

Há alguns anos, a emissora dos Marinho tem executado uma política de corte de gastos nos setores de jornalismo e entretenimento, firmando contratos apenas por projetos, sem a continuidade de vínculo com os profissionais que não estão executando projetos.

Trajetória na Globo

Fátima era um dos maiores nomes da empresa. Ela foi âncora do “Jornal Nacional” por quase 14 anos, no qual dividiu a bancada com William Bonner, com quem foi casada durante 26 anos. Também apresentou o “Jornal Hoje” e o “Fantástico”.

Em 2012, a apresentadora deixou a bancada do JN para fazer uma guinada na carreira e assumir um projeto na área de entretenimento da emissora, o programa “Encontro”, que atualmente é apresentado por Patrícia Poeta.

Longe da TV, agora na web

Fátima Bernardes se formou em Jornalismo em 1983 e ingressou na TV Globo em 1987, onde trabalhou até 2023. Sem trabalhos na emissora, ela agora vai integrar um time que faz coberturas esportivas na web.

Na última sexta, 23, foi anunciado o reforço na escalação da agência Play 9 na “cobertura” dos Jogos Olímpicos de Paris. Fátima fará parte do projeto “Paris É Brasa”, no qual jornalistas e influenciadores produzirão conteúdo para YouTube e outras redes sociais, patrocinado por marcas.

O novo trabalho não será uma cobertura de olimpíadas, como a jornalista já realizou em 1992 (Barcelona) e em 1996 (Atlanta).

Como a Play9 não tem os direitos de transmissão das competições, Fátima irá a Paris produzir vídeos sobre os bastidores e curiosidades, em parceria com o COB (Comitê Olímpico do Brasil) e com o YouTube.

A notícia foi divulgada através do perfil oficial de Fátima Bernardes no Instagram.

“Vou estar novamente em uma cidade olímpica, ouvindo aquelas histórias incríveis, de conquistas, de vitória, de superação, de persistência, e isso me anima muito”, disse ela sobre seu primeiro projeto totalmente feito para a internet.

A Play9 é uma agência de comunicação com cerca de 80 influenciadores e jornalistas, dedicada à produção de conteúdo audiovisual, criação e gerenciamento de canais de pessoas e empresas no YouTube. A empresa tem como sócios o youtuber Felipe Neto, o jornalista João Pedro Paes Leme (ex-Globo) e o ex-jogador de vôlei e ex-COB Marcus Vinicius Freire.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fátima Bernardes (@fatimabernardes)



Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias