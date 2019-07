Fátima Bernardes cumpre ‘desafio da garrafa’ durante programa ao vivo

A apresentadora Fátima Bernardes foi uma pessoa a cumprir o ‘desafio da garrafa’ que vem agitando a web há alguns dias. A ideia é fazer com que uma tampa seja arrancada com um chute.

Mesmo de salto alto, Fátima entrou na disputa durante a apresentação ao vivo do ‘Encontro’ desta terça-feira (9) e com apenas um chute conseguiu tirar a tampa da garrafa, arrancando aplausos dos convidados do programe e também da plateia.

“Eu faço exercício funcional para isso, não para cair do salto”, brincou Fátima.

