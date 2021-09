Fátima Bernardes compartilha vídeo de William Bonner sobre Bolsonaro

Na última quarta-feira (22), Fátima Bernardes usou suas redes sociais para compartilhar um desabafo do ex-marido, William Bonner, sobre o presidente Jair Bolsonaro. A apresentadora deixou claro mais uma vez sua insatisfação com a postura do presidente brasileiro em Nova York.

“Se você não viu, vale a pena assistir… E refletir”, escreveu a jornalista na legenda do vídeo do JN. Bonner fez comentários fortes contra o chefe do executivo federal do Brasil, que fez um discurso defendendo o “tratamento precoce”, ineficaz contra Covid-19, e dizendo que assumiu o cargo em 2019 quando o país estava “à beira do socialismo”, porém, ele recebeu a faixa de presidente de Michel Temer, seu aliado e responsável por ter escrito a carta de recuo após ataques ao STF.

“O presidente do Brasil cumpriu a tradição de fazer o discurso de abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas”, iniciou o âncora. “Ao falar durante 12 minutos diante de líderes de nações do mundo inteiro, foi como se o presidente Jair Bolsonaro estivesse se dirigindo exclusivamente à base mais fiel de apoiadores dele”, disparou.

