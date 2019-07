Fátima Bernardes comenta sobre 1º beijo no namorado Túlio Gadêlha

Fátima Bernardes participou do programa de estreia da quarta temporada do ‘Lady Night’, comandado por Tatá Werneck. Na atração, a apresentadora falou sobre seu relacionamento com Túlio Gadêlha, incluindo a sensação do 1º beijo, após ficar 26 anos casada com William Bonner.

“Foi maravilhoso. Dá uma certa ansiedade, mas é o que tem de melhor, você volta a viver. Eu estou tendo oportunidade de viver pela primeira vez coisas que eu já tinha feito. Isso é muito legal. O olho brilha, você fica feliz, mais generoso, compreensivo, tolera mais as pessoas. A gente quando está infeliz, é mais duro, quando está amando, é mais generoso”, afirmou.

Além disso, Fátima também falou sobre a diferença de idade entre eles, e que não é problema. A apresentadora está com 56 anos, enquanto Túlio tem 31.

“Uma coisa legal de ser mais velha é que você da o tempo da pessoa. Cada vez que ele é diferente de mim em alguma coisa, fico mais apaixonada. O importante é ter objetivo, sonhos, e as questões éticas e de caráter serem iguais. O resto, quanto mais diferente, melhor”, disse.