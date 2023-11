Fátima Bernardes celebra 6 anos ao lado de Túlio Gadelha e recebe cuidado especial do namorado: ‘Pé quebrado’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 02/11/2023 - 17:06 Para compartilhar:

A apresentadora Fátima Bernardes e o deputado federal Túlio Gadelha completam seis anos de relacionamento neste feriado de 2 de novembro, quinta-feira. A data não poderia ser mais diferente: em vez de passeio e comemoração, o casal de pombinhos precisou ficar em casa.

A jornalista está de repouso após quebrar o pé e ficou aos cuidados do amado.

“Nossa comemoração dos 6 anos promete. Em casa e com o pé quebrado pra cima. Tudo ótimo pra quem já comemorou com o braço na tipoia. O que vale é que meu enfermeiro chegou e estamos juntos,” escreveu ele em uma publicação conjunta no Instagram em que compartilhou registro abraçadinho à amada.

“Aprontando quando eu estava fora. Foi fazer uns giros dançando, quebrou um ossinho do pé,” brincou ele ao comentar a postagem.

Antes, porém, a apresentadora publicou uma homenagem romântica para registar os seis anos de relacionamento. Em um compilado de fotos, ao som de ‘Quero te Encontrar’, canção de Claudinho & Buchecha, ela se declarou ao amado.

“Seis anos. Seja em qualquer cenário, no campo, na praia, na minha cidade, na dele, naquela que escolhemos conhecer, o que a gente quer mesmo é se encontrar. Tem sido assim. Feliz nosso dia, amor. Que a gente continue valorizando cada minuto”, escreveu ela na legenda.

Gadelha também não deixou de celebrar a data e publicou um mix de vídeos e fotos dos dois juntos em momentos de muita alegria e risos.

“E já são seis anos de muitos sorrisos, brincadeiras, carinhos, conversas, acolhimento, cumplicidade, saudade. Seis anos de um amor que cresce a cada dia. Te amo. Sempre vou te amar”, derreteu-se ele.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Túlio Gadêlha (@tulio.gadelha)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Túlio Gadêlha (@tulio.gadelha)

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias