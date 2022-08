“Fatalidade”: Fábio Jr. lamenta morte de idoso espancado em show

O cantor Fábio Jr. lamentou nesta segunda-feira (1º) a morte do idoso Antônio Carlos Juliano, de 63 anos, espancado durante um show do artista em um clube de Sorocaba (SP), no sábado (30). Nas redes sociais, o cantor afirmou que ele, a equipe e os empresários “lamentam profundamente o ocorrido no Clube de Campo de Sorocaba”.







“Nos solidarizamos muitíssimo com as famílias envolvidas nessa fatalidade, desejando luz e paz nesse momento”, diz a nota.

Antônio Carlos Juliano foi agredido por Leandro Luiz Manrique, de 43 anos. A vítima chegou a ser socorrida por uma ambulância do evento, mas morreu na Unidade Pré-Hospitalar (UPH) da Zona Leste de Sorocaba (SP).

De acordo com a Polícia Militar, o suspeito da agressão também estava machucado e alegou aos agentes que tinha sido empurrado por Antônio e, com isso, revidou a agressão.

Conforme uma testemunha, que é amigo de Antônio, o idoso era sócio antigo do clube. A pessoa contou que presenciou quando Leandro pisou na cabeça da vítima. Aos agentes, a testemunha disse ainda que segurou o agressor enquanto outras pessoas prestavam socorro à vítima.

Agressor preso

Leandro teve a prisão em flagrante convertida em preventiva pela Justiça. Em nota ao G1, a defesa dele alegou que o suspeito também é vítima e foi agredido por seguranças.

“Leandro Luiz Manrique e Antônio Carlos Juliano são vítimas, não sabendo identificar se foram dos seguranças do Clube de Campo de Sorocaba ou do Cantor Fábio Jr. Várias pessoas tentavam acesso ao camarim, quando houve um princípio de tumulto e os seguranças bateram tanto no Leandro que ficara inconsciente, como no Antônio. Ou seja, todos foram espancados pelos seguranças.”

O Clube de Campo de Sorocaba, no entanto, nega a acusação. “Ao contrário do alegado pelo advogado do Sr. Leandro Manrique, em momento algum houve agressão dos seguranças, fato este que poderá ser corroborado pelos depoimentos de testemunhas e demais meios legais. Os seguranças somente interviram acalmando os envolvidos até a polícia comparecer ao local e conduzir o Sr. Leandro à delegacia competente para providências legais”, informou o clube em nota ao G1.

Nas redes sociais, o clube também lamentou a morte de Antônio.