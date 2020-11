Fast (AM) vence Bragantino (PA) e se garante no mata-mata da Série D

Neste sábado (14), a TV Brasil transmitiu a vitória do Fast (AM) sobre o Bragantino (PA) por 2 a 1 na Arena da Amazônia. O duelo foi válido pela 12ª rodada do Grupo 1 da Série D. Vitória que classificou os donos da casa para a fase de mata-mata da competição nacional.

O resultado começou a ser construído aos 22 minutos e com direito a lei do ex entrando em campo. O meia Marco Goiano cobrou uma falta com perfeição. Depois de bater no travessão, a bola quicou dentro do gol e saiu. Golaço do ex-jogador do Tubarão paraense. Mesmo já classificados ao mata-mata, os visitantes foram em busca da igualdade. E quase chegaram aos 31 minutos. Após escanteio, o meia Paulo de Tárcio mandou na trave. O Bragantino ficou muito perto de empatar.

Se a rede dos mandantes não balançou na primeira etapa, isso ocorreu nos últimos 45 minutos. Aos 10, o meia Edicleber aproveitou um rebote para deixar tudo igual.

O empate ficou pouco tempo no placar. Foram apenas10 minutos. O Fast conseguiu um pênalti quando Pelezinho lançou na área. Ronan tentou um passe, só que a bola desviou na mão de Jackson. Na cobrança o atacante Ronan deslocou o goleiro Deco e marcou, deixando o Fast novamente mais perto da classificação. A partida seguiu bastante movimentada. O Bragantino teve mais uma chance clara de gol, mas o atacante Fidelis, livre na área, mandou na trave.

Com o resultado da tarde de sábado em Manaus, o Fast alcançou a liderança do Grupo 1 com 22 pontos. Mesmo derrotado, o Bragantino se manteve na vice-liderança com 21. Os dois times estão classificados à próxima fase. Eles voltam a jogar pela 13ª rodada. O Fast na segunda-feira (22) contra o Rio Branco do Acre, fora de casa. O Bragantino recebe o Atlético Acreano no mesmo dia.

