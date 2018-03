Fase de número 50 da Lava Jato mira em contratos da Transpetro

A Polícia Federal (PF) deflagrou na manhã desta sexta-feira, dua 23, a Operação Sothis II, a 50ª fase da Lava Jato. As medidas agora cumpridas relacionam-se com as investigações conduzidas no âmbito da 47ª fase que apura o pagamento de vantagens indevidas a agentes públicos e atos de lavagem subsequentes em contratos da Transpetro.

Policiais federais cumprem três mandados de busca e apreensão nos Estados da Bahia (Salvador) e de São Paulo (Campinas e Paulínia). Os mandados judiciais cumpridos na manhã desta sexta foram expedidos pelo Juízo Federal da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR.