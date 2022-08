Fase de investigação sobre euro digital deve terminar em outubro de 2023, diz BCE

admin3 24/08/2022 - 13:40 Compartilhe

O Banco Central Europeu (BCE) pretende concluir a fase de investigação para a possível criação do euro digital em outubro de 2023, segundo Olli Rehn, dirigente do BCE e também presidente do BC da Finlândia. “Assim que a fase de investigação for concluída, decidiremos se embarcaremos de fato no desenvolvimento de um euro digital”, disse Rehn, em discurso feito na terça-feira, 23, na Universidade da Califórnia.

No discurso, que foi publicado nesta quarta-feira, 24, Rehn afirmou também que o euro digital poderá ter vários benefícios, como facilitar pagamentos transfronteiriços e servir como âncora monetária digital.

Ainda segundo Rehn, o euro digital daria “às pessoas uma escolha adicional sobre como pagar e tornaria mais fácil fazê-lo, numa economia cada vez mais digital”.

Rehn comentou ainda que as limitações dos atuais criptoativos são “estruturais”, em razão de seus preços voláteis e vulnerabilidade a riscos cibernéticos.