Fase de grupos da Libertadores poderá ter clássico entre Palmeiras x Corinthians

O sorteio da fase de grupos da Libertadores nesta terça-feira, em Luque, proporcionou sentimentos diferentes para os times brasileiros. Palmeiras e Corinthians , por exemplo, podem cair na mesma chave. O São Paulo se posicionou com o River Plate, da Argentina, e o Santos terá teoricamente um caminho mais tranquilo.

A equipe do técnico Vanderlei Luxemburgo foi sorteada para o Grupo B, que contará com Bolívar-BOL, Tigre-ARG e o G2 da fase preliminar. Este time é o vencedor do chaveamento onde está o Corinthians. O time de Tiago Nunes estreará contra o vencedor do duelo entre o Guaraní-PAR e o representante de número 4 da Bolívia. Se passar, terá pela frente quem vencer do jogo entre Cerro Largo-URU x Palestino-CHI. Aí sim vai para a fase de grupos.

O São Paulo também não teve muita sorte. O time tricolor caiu no Grupo D, com River Plate-ARG, LDU-EQU e Binacional-PER. O Santos é quem parece ter uma tarefa um pouco mais tranquila. No Grupo G, o time de Vila Belmiro terá pela frente Olimpia-PAR, Delfin-EQU e Defensa y Justicia-ARG.

Atual campeão, o Flamengo, no Grupo A, vai encarar o Independiente del Vale-EQU, que será o seu adversário na decisão da Recopa Sul-Americana, que reúne os dois campeões das copas continentais, além do Junior Barranquilla-COL e o G1 da fase preliminar.

O Internacional pode cair na chave do Grêmio, ocorrendo desta maneira o primeiro Gre-Nal da história da Libertadores. O time tricolor está no Grupo E, com Universidad Católica-CHI, América de Cali-COL e G4. A equipe colorada estreará na fase preliminar contra o representante de número 4 do Chile.

A decisão da Libertadores deste ano, assim como aconteceu na última edição, acontecerá em jogo único. O Maracanã foi escolhido como palco da disputa, que será no dia 21 de novembro.

Premiação – O presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, anunciou que o prêmio ao campeão da Libertadores aumentará na próxima edição de US$ 12 milhões (R$ 48 milhões) para US$ 15 milhões (R$ 61 milhões). O time que chegar às quartas de final receberá US$ 1,5 milhão (R$ 5 milhões). Quem avançar à semifinal ganhará US$ 2 milhões (R$ 8 milhões). Ainda, cada equipe que disputar a final ficará 25% da bilheteria.

Confira os confrontos das fases preliminares:

FASE 1

1º jogo: Bolívia 4 x Guaraní-PAR

2º jogo: Carabobo-VEN) x Universitario-PER

3º jogo: Progreso-URU) x Barcelona-EQU

FASE 2

E2 (Carabobo x Universitario) x Cerro Porteño-PAR

Cerro Largo-URU x Palestino-CHI

Independiente Medellín-COL x Deportivo Táchira-VEN

Macará-EQU x Deportes Tolima-COL

Chile 4 x Internacional

Bolívia 3 x Atlético Tucumán-ARG

E1 (Bolívia 4 x Guaraní-PAR) x Corinthians

E3 (Progreso x Barcelona) x Sporting Cristal-PER

Confira os confrontos da fase de grupos

Grupo A: Flamengo, Independiente del Valle-EQU, Junior Barranquilla-COL e G1

Grupo B: Palmeiras, Bolívar-BOL, Tigre-ARG e G2

Grupo C: Peñarol-URU, Colo-Colo-CHI, Athletico-PR e Bolívia 2

Grupo D: River Plate-ARG, São Paulo, LDU-EQU e Binacional-PER

Grupo E: Grêmio, Universidad Católica-CHI, América de Cali-COL e G4

Grupo F: Nacional-URU, Racing-ARG, Alianza Lima-PER e Estudiantes de Mérida-VEN

Grupo G: Olimpia-PAR, Santos, Delfin-EQU e Defensa y Justicia-ARG

Grupo H: Boca Juniors-ARG, Libertad-PAR, Caracas-VEN e G3