Fase de debates sobre a reforma na CCJ deve começar ao meio-dia, diz Simone Tebet

A presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, Simone Tebet, afirmou nesta quarta-feira, 4, que a previsão é de que os debates da proposta de reforma da Previdência se iniciem ao meio-dia. No momento, o senador Paulo Paim (PT-RS) faz a leitura de voto em separado, depois de outros dois senadores, Fabiano Contarato (Rede) e Weverton (PDT), também lerem seus relatórios.

Segundo Simone Tebet, Paim tem uma hora para a leitura do voto em separado, que começou por volta das 11 horas.

Antes dessa etapa, foi a vez do relator da reforma no Senado, Tasso Jereissati (PSDB), apresentar o complemento de seu parecer apresentado na semana passada.

Com as mudanças, a economia esperada com a reforma da Previdência ficou em R$ 870 bilhões para os cofres da União em uma década, segundo cálculos da Instituição Fiscal Independente (IFI) do Senado.

A reforma saiu da Câmara dos Deputados com um impacto de R$ 933,5 bilhões em dez anos, de acordo com estimativas do governo divulgadas em julho.

Na semana passada, Jereissati já havia feito mudanças que resultavam numa desidratação imediata de R$ 31 bilhões.