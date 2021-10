Fase caótica do Flamengo contrasta com ‘leveza’ do Atlético-MG antes de jogo que pode ser divisor de águas Diante da torcida no Maracanã, Fla pode iniciar uma reação memorável caso vença o principal rival pelo título ou afundar na crise e tornar a situação de Renato insustentável

O Flamengo já está com a corda esticada ao máximo no Campeonato Brasileiro e, neste sábado, receberá um “leve” Atlético-MG sem poder pensar em outro resultado que não seja a vitória. O Maracanã será um trunfo para Renato Gaúcho, pressionado, ganhar fôlego na briga pela taça e seguir vivo no trabalho até a final da Libertadores, no fim de novembro.

O Rubro-Negro chegará para o jogo em seu pior momento da temporada, já que vive a pior sequência sem vitórias do clube – quatro jogos – em quase um ano, e com Renato na berlinda, mesmo com o departamento de futebol o demovendo da ideia de se demitir do cargo após a eliminação na Copa do Brasil, diante do Athletico (veja mais aqui).

O Atlético-MG, por sua vez, avançou à final com sobra e tentará ampliar a vantagem no topo, que hoje é de 13 pontos para o Flamengo (com dois jogos a mais), amparado ainda ao fato de possuir a melhor defesa do Brasileirão (20) e de vir de três vitórias consecutivas, contrastando com a fase caótica do Rubro-Negro.

Com 47 gols feitos, o Flamengo é quem tem o melhor ataque do Brasileiro, é bem verdade, porém a nulidade na fluidez das jogadas dos últimos jogos preocupa e pesa contra o trabalho de Portaluppi, que não conta mais com o apoio da torcida e nem tem um clima dos mais serenos nos bastidores, já que há divergências na diretoria quanto à continuidade do projeto.

E o Fla ainda perdeu para o Atlético-MG nos últimos três jogos (0-1, 0-4 e 1-2), ou seja os componentes adversos antes da decisão estão fervilhando e podem, em caso de vitória diante da torcida, resgatar a confiança de um combalido time nesta reta final munida de espinhos e ser um divisor de águas – ou afundar em caso de revés e tornar a situação de Renato insustentável.

Em tempo: o duelo entre Flamengo e Atlético-MG será às 19h deste sábado, no Maracanã.

