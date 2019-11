Fase 1 de acordo com China poderia ocorrer, e poderia ocorrer rápido, diz Trump

A chamada “fase 1” de um acordo comercial entre Estados Unidos e China “poderia ocorrer, e poderia ocorrer rápido”, afirmou o presidente americano, Donald Trump, durante discurso no Clube Econômico de Nova York. Ele ponderou, no entanto, que só aceitará o pacto bilateral se for bom para seu país e seus trabalhadores.

Trump voltou a acusar Pequim de manipulação cambial. “A China está desvalorizando sua moeda” para obter vantagens no comércio, criticou. Ainda segundo o republicano, desde a entrada do gigante asiático na Organização Mundial do Comércio (OMC), “ninguém manipulou seus números melhor do que eles”.

Segundo o republicano, a China tira vantagens da OMC por sua designação como um país em desenvolvimento. Ele contou ainda que, “há um tempo”, autoridades da Casa Branca enviaram uma carta “dura” à China em que afirmavam não ser justo que o gigante asiático seja considerado um país emergente.

“O comércio deve ser justo e, para mim, deve ser recíproco”, defendeu Trump. “Somos competitivos como nenhuma outra nação”, acrescentou.