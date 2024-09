‘Fascismo foi cúmplice da ferocidade nazista’, diz Mattarella

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 14/09/2024 - 10:01 Para compartilhar:

ROMA, 14 SET (ANSA) – O presidente da Itália, Sergio Mattarella, afirmou neste sábado (14), em um evento sobre a Resistência Italiana na Segunda Guerra Mundial, que o fascismo foi cúmplice da ferocidade nazista.

A declaração foi dada em uma cerimônia que marca o 80º aniversário da Zona Franca de Carnia e Alto Friuli.

“O fascismo, com o regime da República Social Italiana, foi cúmplice da ferocidade nazista”, disse ele, enfatizando que “a Itália orgulha-se do caminho alcançado nestes quase 80 anos desde a Libertação”.

Segundo Mattarella, hoje “a história e a memória encontram-se” e “com as contradições e o sofrimento que acompanham os acontecimentos da guerra”.

“A República, aqui, em Friuli, reconhece nestas populações, em Carnia, as raízes da nossa Constituição, que alimentam a nossa vida democrática”, acrescentou.

Mattarella foi recebido pelo governador de Friuli-Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, pelo prefeito de Ampezzo, Michele Benedetti, e pela guarda de honra da Brigada Alpina Julia, oitavo regimento Alpino, além de ser acompanhado por uma multidão que o aplaudiu.

Entre as 20 zonas partidárias livres que foram criadas no verão de 1944 no norte da Itália, a República de Carnia e Alto Friuli era a maior em tamanho: aproximadamente 2 mil quilômetros quadrados entre as montanhas de Údine, a área do Alto Pordenone e o centro de Cadore. (ANSA).