Fascínio por jogos de videogame em Hollywood ganha novo capítulo com ‘Gran Turismo’

Após o enorme sucesso de “Super Mario Bros. O Filme” (2023), “Uncharted: Fora do Mapa” (2022) e “The Last Of Us” (2023), as adaptações de jogos de videogame para o cinema e televisão estão na ordem do dia em Hollywood.

Mas o cineasta Neill Blomkamp inicialmente ficou confuso ao receber um convite da Sony para dirigir um filme baseado no jogo de videogame “Gran Turismo”.

“Queria ler o roteiro inteiro para entender do que estavam falando, porque não fazia sentido. Obviamente é apenas um simulador de corrida”, disse ele à AFP.

Sem personagens como encanadores italianos, ou zumbis infectados por fungos, “Gran Turismo” teve uma abordagem diferente para ser adaptada às telonas.

O roteiro do filme tem como inspiração uma ação de marketing ocorrida em 2008, quando a Sony e a Nissan lançaram uma competição em que os melhores jogadores do simulador de corrida poderiam testar suas habilidades em circuitos reais.

Foi então que a GT Academy tirou os jogadores de PlayStation de seus quartos e os colocou ao volante de um carro de corrida real. O campeão de cada ano poderia competir contra pilotos profissionais em circuitos mundialmente conhecidos, como Silverstone e Le Mans.

Um deles, Jann Mardenborough, um adolescente da classe trabalhadora na Inglaterra que foi um dos primeiros jogadores da GT Academy a competir em corridas reais, estrela o filme.

“Realmente me chamou a atenção pensar nele como uma biografia, mas também como um filme de videogame”, disse Blomkamp, que dirigiu “Distrito 9” (2009) e “Elysium” (2013).

– Tópico sensível –

A produção não ficou isenta de críticas, como a do jornal britânico The Guardian, que a chamou de “ode à colocação de produtos”.

Outros elogiaram, porém, a surpreendente carga emocional do filme, sobretudo, com a narrativa de um acidente fatal, envolvendo Mardenborough.

Em 2015, no famoso circuito de Nurburgring na Alemanha, o carro do piloto inglês capotou verticalmente no ar e bateu em uma cerca, matando um espectador e ferindo vários outros.

Mardenborough foi absolvido, embora o filme sugira que os puristas das corridas que não gostavam de seu passado no videogame continuaram a falar sobre o ocorrido.

O trágico incidente foi tratado com cuidado, especialmente considerando que o piloto dublou seu próprio personagem no filme.

“Não se pode contar sua história sem levar isso em conta. É uma parte fundamental de sua trajetória”, disse Blomkamp, ressaltando o tema “super sensível” para Jann.

Embora o verdadeiro Mardenborough tenha feito acrobacias ao volante durante as filmagens, o acidente foi recriado usando tecnologia “100% digital”.

"Tentamos reproduzir perfeitamente o que o carro fez, a partir das imagens que encontramos", disse o diretor, acrescentando que não foram usados dublês graças aos efeitos visuais gerados.





A divulgação do filme também foi impactada pela greve dos roteiristas e atores em Hollywood, que exigem melhores condições contratuais.

A Sony decidiu, então, adiar o lançamento nos cinemas, desta sexta-feira, para 25 de agosto, e organizou algumas exibições com fãs na esperança de ajudar a promover a produção boca a boca.

“As estrelas não podem promover o filme, mas o público pode”, disse um porta-voz da Sony.

